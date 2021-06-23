سیاسة

نيجيرفان بارزاني يبحث مع العاهل الأردني أوضاع المنطقة ويؤكد تطلع كوردستان لتعاون أوسع

استقبل العاهل الأردني رئيس إقليم كوردستان في مراسم رسمية في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم
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العاهل الأردني يستقبل نيجيرفان بارزاني في قصر الحسينية - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
العاهل الأردني يستقبل نيجيرفان بارزاني في قصر الحسينية - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع العاهل الأردني الملك عبد الثاني خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

ووصل نيجيرفان بارزاني إلى عمّان في وقت سابق من الأربعاء، بناءً على دعوة رسمية من ملك الأردني، وهي ثاني زيارة يقوم بها إلى دولة عربية خلال الشهر الجاري. وسبق ذلك زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها كبار المسؤولين في أبو ظبي.

واستقبل العاهل الأردني رئيس إقليم كوردستان في مراسم رسمية في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وأضاف أن الجانبين عقدا اجتماعاً حضره الأمير فيصل بن الحسين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وجرى فيه بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والأردن، وأكدا على أهمية تعزيز في جميع المجالات، كذلك تطرقا إلى آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة.

وأبدى عبد الله الثاني دعم بلاده للعراق، بحسب البيان.

وذكر البيان أن نيجيرفان بارزاني والملك الأردني شددا على الحاجة لتعزيز الجهود الدولية والإقليمية في إطار إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطرقا أيضاً إلى جائحة كورونا ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

هذا وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقديره للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية على الدعم المستمر لإقليم كوردستان، ونوّه إلى الأواصر التاريخية التي تجمع بين الجانبين.

وأبدى استعداد إقليم كوردستان للعمل المشترك مع الأردن في المجالات كافة، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك التي تجمع العراق وإقليم كوردستان مع الأردن.

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