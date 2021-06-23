سیاسة

"عالم الطب" تمثل كوردستان بأضخم حدث عالمي للرعاية الصحية في دبي

انطلقت أعمال المعرض والمؤتمر الأضخم في العالم، قبل يومين بمشاركة كبريات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية
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جانب من مشاركة عالم الطب في دبي - تصوير: كوردستان 24
جانب من مشاركة عالم الطب في دبي - تصوير: كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- انضمت شركة (عالم الطب) ومقرها أربيل، إلى المشاركين في معرض (عرب هيلث) الذي يعد أضخم حدث عالمي للرعاية الصحية تحتضنه دبي.

وهذه أول مشاركة للشركة الكوردية في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وعرضت خلاله معداتها ومستلزماتها المصنّعة في إقليم كوردستان.

وانطلقت أعمال المعرض والمؤتمر الأضخم في العالم، قبل يومين بمشاركة كبريات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية.

وكان من المقرر انطلاق أعمال المعرض في مطلع العام الجاري، غير أن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك، وتم إرجاؤه إلى 21 من الشهر الجاري على أن يستمر لغاية يوم غد الخميس.

وتكمن أهمية معرض الصحة العربي في تسليط الضوء على آخر الابتكارات في مجال الطب إلى جانب عرض المعدات الطبية والمستلزمات الصحية الأخرى.

و"عرب هيلث" هو مؤتمر للرعاية الصحية ومعرض تجاري في الشرق الأوسط، وانطلق لأول مرة في دبي عام 1975. ولم يشارك إقليم كوردستان في دوراته السابقة.

وتعد "عالم الطب" أول شركة كوردية تشارك في المعرض وتعرض منتجاتها الطبية. وقالت الشركة إن مشاركتها تحدث لأول مرة على مستوى العراق.

وأشار المتحدث باسم وزارة صحة إقليم كوردستان آسو حويزي إلى أهمية مشاركة الشركات الكوردية في مجال الطب والمستلزمات الصحية.

وقال حويزي لكوردستان 24 إن المستلزمات الطبية المنتجة في إقليم كوردستان تعرض الآن في المعرض الدولي الذي تشارك فيه شركات عالمية كبرى.

وتابع "هذا يمثل نجاحاً كبيراً للشركة خاصة وإن هذه أول مشاركة يتم خلالها عرض مستلزمات طبية من كوردستان والعراق في معرض عرب هليث".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة عن أمله بأن تشارك شركات طبية أخرى من إقليم كوردستان في الدورات المقبلة للمعرض الدولي.

 

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