‏ دائرة الإعلام والمعلومات توضح بشأن "مغالطات" تقرير صحفي عن "المعارك الحدودية"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان مساء الأربعاء توضيحاً ردت فيه على ما نشرته قناة الحرة – عراق بشأن معارك حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في المناطق الحدودية.

وفيما يلي نص البيان

نشرت قناة (الحرة – عراق) تقريراً على موقعها الإلكتروني بتاريخ 22 حزيران (يونيو) 2021، تناول تطورات المعارك في المناطق الحدودية بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

إن من المؤسف أن يقع معدّو التقرير في جملة من المغالطات والهفوات التي استندت إلى معلومات غير دقيقة دون التأكد من صحتها، الأمر الذي ينعكس سلباً على مهنية العمل الصحفي.

وإذ ترفض حكومة إقليم كوردستان بشدة مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، فإنها تعدّ التقرير المنشور منحازاً ولم يراعِ أدنى معايير العمل الصحفي المستقل.

‏وتؤكد حكومة الإقليم بهذا الصدد، بأنها تكفل حرية العمل لمختلف وسائل الإعلام خلال تغطية الأحداث بمهنية واستقلالية سعياً لكشف الحقائق كما هي.

دائرة الإعلام والمعلومات

حكومة إقليم كوردستان

٢٣ حزيران (يونيو) ٢٠٢١