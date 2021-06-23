إغلاق مكتب كوردستان 24 يتفاعل عالمياً.. و"حماية الصحفيين" تعدّه تعسفياً

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال قضية إغلاق مكتب كوردستان 24 في روجافا تتفاعل مع دخول منظمات مدافعة عن حقوق الصحفيين على الخط، داعية السلطات المحلية في شمال وشرق سوريا إلى إعادة النظر بالموضوع والسماح لصحفيي القناة بمزاولة أعمالهم مجدداً.

وأغلقت قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي يوم الأحد الماضي بالقوة مكتب كوردستان 24 في منطقة روجافا الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، سلطات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتراجع عن قرار إغلاق مكتب القناة التي تبث من أربيل.

وقال ممثل اللجنة حماية الصحفيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إغناسيو ميغيل ديلغادو في مقابلة مع كوردستان 24، إن قرار السلطات المحلية في روجافا "تعسفي ويعيق" العمل الصحفي.

وأضاف أن لوسائل الإعلام دوراً في تقديم مختلف آراء ووجهات النظر حول الأحداث الجارية، مشيراً إلى أن إغلاق المكتب "خسارة للصحافة".

وأشار ديلغادو إلى أن المسؤولين ألغوا الترخيص "بتهم مزعومة تتعلق بخطاب الكراهية والتحريض على العنف بين المواطنين الكورد، لكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك".

وتابع "من الأفضل أن تدخل السلطات الكوردية في شمال سوريا بحوار بنّاء مع قناة كوردستان 24... وإذا لم يكن لديهم أي دليل ضد القناة فعليهم السماح لموظفيها ومراسليها للعمل في شمال سوريا دون أي خوف من الانتقام، وكذلك دون أي خوف على سلامتهم".

وكانت مكاتب كوردستان 24 قد أغلقت من قبل سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عام 2019، قبل أن تتراجع عن القرار في العام نفسه.

ومع تصاعد دائرة الرفض والتنديد بقرار سحب ترخيص مكتب روجافا، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تستنكر حظر عمل قناة كوردستان 24 "دون سبب وجيه"، وطالبت السلطات "التي تدعي الديمقراطية بأن تترك وسائل الإعلام تعمل بلا قيود".

وكوردستان 24 هي قناة فضائية إخبارية كوردية تبث من إقليم كوردستان وتهتم بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية مع تركيزها على القضية الكوردية وبخاصة في سوريا وتركيا وإيران والعراق.

وبدأت القناة بثها الفضائي في 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2015، ولها موقع إلكتروني باللغات الكوردية والإنجليزية والعربية والتركية والفارسية.