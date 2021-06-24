الحكم بالسجن 23 عاما لامرأة تجسست ضد القوات الأمريكية واُعتقلت في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، صدور الحكم بالسجن لمدة 23 عاما ضد مريم طه تومسون، البالغة من العمر 62 عاما والتي تجسست ضد القوات الأمريكية وتم اعتقالها في عاصمة اقليم كوردستان أربيل.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي أن مريم طه وفي بيانها وإقرارها بالذنب في الـ23 من مارس/ آذار الماضي، اعترفت أنها تعتقد بأن معلومات الدفاع القومي السرية التي مررتها لمواطن لبناني سيتم تسليمها لحزب الله اللبناني وهو منظمة مدرجة على قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية.

واوضحت وزارة العدل أنه ووفقا لوثائق المحكمة فإن مريم طه التي عملت بعقد شفوي في منشأة عسكرية أمريكية في اربيل، وكانت مؤتمنة وتملك تصريحا أمنيا عالي الدرجة من الحكومة الأمريكية اعترفت أنها في العام 2017 بدأت بالتواصل مع شريكها المتآمر باستخدام محادثات الفيديو على تطبيق مراسلة نصية وصوتية آمنة قبل أن تطور علاقة عاطفية معه، وفق ما افادت "سي. إن. إن".

وأضافت الوزارة الأمريكية أن مريم طه علمت أن المتآمر كان لديه قريب من أحد أفراد أسرته يعمل في وزارة الداخلية اللبنانية وأن المتآمر ادعى أنه تلقى خاتما من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

على مدى 6 أسابيع سبقت اعتقالها في نهاية شباط (فبراير) 2020، زوّدت طومسون المواطن اللبناني بهويات 10 من الافراد السرّيين و20 هدفاً أمريكياً على الأقل وتكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة، بحسب وزارة العدل.

وقال مساعد المدعي العام جون سي ديمرز في بيان إن "طومسون عرّضت حياة أفراد الجيش الأمريكي وغيرهم من الأفراد الذين يدعمون الولايات المتحدة في منطقة قتال للخطر، عندما نقلت معلومات سرّية إلى شخص كانت تعرف أنه مرتبط بحزب الله اللبناني".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، قد عثر على ملاحظة مكتوبة باللغة العربية مخبأة في داخل فراش مريم طه وكان قد كتب فيها 8 أسماء لمصادرها الاستخباراتية وفقا لوثائق المحكمة التي كشف عنها سابقا.

سوار احمد