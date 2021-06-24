انخفاض طفيف لأسعار الدولار والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- واصلت اسعار الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، الانخفاض كما شهدت اسعار الذهب انخفاضا طفيفا في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار العملات الأجنبية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار مقابل 147650 دينار عراقي

100 يورو مقابل 176000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني مقابل 205000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 17000 دينار عراقي

100 ألف تومان = 6200 دينار عراقي

1 دينار أردني مقابل 2080 دينار عراقي

أما اسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان فهي كالتالي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 421000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 370000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 316000 دينار عراقي

سوار أحمد