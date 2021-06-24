محكمة عراقية تحكم بالإعدام على 13 مدانا بالإنتماء لتنظيم داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس ان محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما باعدام 13 مُدانا بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش.

وذكر بيان للمركز الاعلامي للمجلس ان "محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة أصدرت حكما بالاعدام بحق ثلاثة عشر مدان بجريمة انتمائهم الى عصابات داعش الارهابية اعترفوا بعزمهم على القيام بعمليات ارهابية في شهر رمضان من عام 2019."

واوضح البيان ان المحكمة اصدرت الحكم "وفقا لاحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005".

كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسماءهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الارهابية اضافة الى اسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الامنية بحوزتهم، وفق ما افاد البيان.

سوار احمد