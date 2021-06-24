اصابة قروي بجروح ونشوب قتال بين "العمال الكوردستاني" وسكان قرية بقضاء بشدر

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول محلي اليوم الخميس، ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا النار على أحد القرويين، مشيرا الى انه حدث قتال جراء ذلك بين مسلحي الحزب وسكان قرية تابعة لقضاء بشدر التابعة لإدارة رابرين بمحافظة السليمانية.

وقال قائمقام قضاء بشدر، بكر بايز لكوردستان 24 ان "مسلحي حزب العمال الكوردستاني طلبوا ضرائب من سكان قرية شيني على ممتلكاتهم من الأغنام والماعز، فرفض القرويون الدفع واندلع قتال بين الطرفين وقد عمد مسلحو العمال الكوردستاني الى اطلاق النار مما أدى لإصابة أحد القرويين".

وقال مراسل كوردستان 24 ان المواطن فقي حمد اسماعيل قد أصيب بعد أن فتحت مفرزة تابعة للعمال الكوردستاني مختصة بأخذ الأتاوات، النار عليه، وجراء ذلك حدث قتال بين القرويين وعناصر "العمال".

واكد المراسل ان حالة الجريح الصحية حرجة وقد تم نقله الى مستشفى الطوارئ في قلادزي لتلقي العلاج.

وتعرضت قرية شيني لقصف من الطائرات التركية في شهر شباط فبراير الماضي، وذلك بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق.