أوروبا تعتزم تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لحل قضية المهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- طلب قادة الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تقدم مقترحات عاجلة لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان و أجزاء أخرى في المنطقة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن أعمال القمة الأوروبية التي تنعقد على مدار يومَي 24-25 يونيو الجاري، لبحث مسائل عدة من بينها السوريين في تركيا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل مع تركيا التي لجأ إليها أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتوصل الاتحاد الأوروبي عام 2016 إلى اتفاق مع تركيا ، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

سوار احمد