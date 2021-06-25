مع ارتفاع درجات الحرارة.. المناطق السياحية في كوردستان تكتظ بالزوار

أربيل (كوردستان 24)- يزور آلاف السياح العراقيين المناطق السياحية في اقليم كوردستان، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة مما يسهم في إنعاش القطاع السياحي في الاقليم.

وتستقبل المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان منذ بداية الصيف، مئات الآلاف من السواح العراقيين، الذين قصدوا كوردستان من محافظات الوسط والجنوب.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار الا ان قطاع السياحة تضرر بشكل كبير في المناطق الحدودية بسبب المعارك الدائرة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني، في وقت تسعى فيه هيئة السياحة التعويض بعد اتفاقها مع شركات خاصة تتولى مهمة نقل السياح من مدن العراق.

سوار احمد