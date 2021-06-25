مقتل 5 من أفراد الشرطة في هجوم لداعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قتل خمسة من عناصر قوات الأمن الاتحادية، بعد ان هاجم تنظيم داعش مركزا لقوات الأمن قرب قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

ووقع الهجوم يوم امس الخميس، في حي داقوق، على بعد حوالي 30 كيلومترا (18 ميلا) من وسط مدينة كركوك حوالي الساعة 1:30 صباحا، حيث هاجم مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، مركزا أقامته القوات الاتحادية، وقتلوا خمسة من أفراد قوات الشرطة المحلية.

ولا تزال مناطق جنوب كركوك تشكل مرتعا لمسلحي داعش حتى بعد طرد التنظيم من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في عام 2017. وتواصل فلول التنظيم المتشدد، شن هجمات على قوات الأمن المحلية والاتحادية.

سوار احمد