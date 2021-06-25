النجمة اللبنانية أليسا تغني في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تستضيف مدينة أربيل مساء اليوم الجمعة، النجمة اللبنانية الشهيرة أليسا والتي تعد ألبوماتها الغنائية من أكثر الالبومات مبيعا في الشرق الاوسط، في حفل موسيقي.

وكان من المفترض أن تقدم إليسا حفلا موسيقيا في أوائل عام 2020، لكن الحفل تأجل بعد تفشي وباء كورونا في اقليم كوردستان، مما أجبر السلطات على منع التجمعات الجماهيرية للحد من انتشار الفيروس.

وقد وصلت النجمة اللبنانية إلى أربيل يوم الخميس ورحب بها منظمو الحفلة ترحيبا حارا. ونشرت في وقت لاحق شريط فيديو قصير يظهر منظرا للمدينة من نافذة غرفتها في أحد فنادق العاصمة من فئة 5 نجوم.

ومن المقرر أن يقام الحفل في ضاحية عنكاوا ذات الأغلبية المسيحية في أربيل. وقال المنظم حسن التركماني لكوردستان 24 إنه من المتوقع حتى الآن حضور حوالي 500 شخص.

وهذه هي الزيارة الثانية للنجم البالغ من العمر 49 عاما إلى أربيل. وتراوحت أسعار التذاكر بين 200 دولار للمقعد العادي و400 دولار.

وقال المنظمون ان سيتم الأخذ بكافة الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واجراءات التعقيم والنظافة.

سوار احمد