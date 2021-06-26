سیاسة

بالفيديو | أضرار مادية بمنزل مواطن في هجوم صاروخي بمحيط أربيل

أحد الصواريخ سقط في قرية "سيوله" وأصاب منزلاً دون أن ينفجر لكنه أدى إلى إلحاق أضرار مادية.
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کوردستان هجوم صاروخي أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت محافظة أربيل إلى هجوم جديد بأربعة صواريخ أسفر أحدها عن إلحاق أضرار مادية بمنزل أحد المواطنين في محيط المحافظة.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإن الصواريخ سقطت في محيط أربيل، دون أن يتسنى على الفور معرفة مزيد من التفاصيل حول هدفها ومكان انطلاقها أو ما إذا كان ذلك عبر مسيّرات.

وأشار مراسلنا إلى أن صاروخين سقطا في قرية "سيوله" وأصابا منزلاً وألحقا أضراراً بسيارتين بعد أن انفجر أحدهما، مؤكداً أن الصاروخ الثاني لم ينفجر.

وسقط الصاروخان الآخران في وادي "كومسبان" وأنفجر أحدهما، دون تسجيل أي خسائر أو أضرار.

ولم يتسن لمراسل كوردستان 24 الوصول إلى السلطات المعنية للتعقيب وكشف ملابسات الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليته عنه.

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