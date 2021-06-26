الأرصاد: درجات الحرارة في كوردستان تقترب من نصف درجة الغليان

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي (الأرصاد) في عموم إقليم كوردستان، ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة لتلامس بذلك نصف درجة الغليان.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه إقليم كوردستان بالمجمل موجة حر عمت أنحاء العراق فيما بلغت درجات الحرارة في البصرة 50 مئوية.

وأصدرت هيئة الأنواء الجوية تقريراً عن توقعاتها للساعات الثماني والأربعين المقبلة، وأشارت إلى أن السماء ستكون صافية مع ارتفاع درجة الجرارة في أربيل وحلبجة 44 مئوية.

وستتجاوز درجات الحرارة في كركوك 45 مئوية هذا اليوم.

وتوقعت هيئة الأنواء أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع يوم غد الأحد لتصل إلى 46 درجة مئوية ولا سيما في بعض المناطق ومنها كركوك.