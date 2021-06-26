سیاسة

الرئيس بارزاني يشكر أستراليا على مساعدة العراق في الحرب ضد الإرهاب

تم التشديد على ضرورة إنهاء الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش مع الحاجة إلى بذل جهد دولي متعدد وشامل للتصدي إلى الإرهاب
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الرئيس مسعود بارزاني خلال لقائه السفيرة الأسترالية لدى العراق - تصوير: مقر البارزاني
الرئيس مسعود بارزاني خلال لقائه السفيرة الأسترالية لدى العراق - تصوير: مقر البارزاني
کوردستان العراق كوردستان الرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم السبت السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي.

وجرى في الاجتماع، بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وتمت مناقشة التهديدات والتحديات التي تواجه العملية السياسية وسبل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

ووجّه الرئيس بارزاني شكره إلى أستراليا، حكومة وشعباً، على ما تقدمه من مساعدات إلى العراق للتغلب على المشكلات فضلاً عن الحرب ضد الإرهاب في إطار قوات التحالف.

هذا وسلط الاجتماع الضوء على مخاطر تصاعد الإرهاب، وتم التشديد على ضرورة إنهاء الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش مع الحاجة إلى بذل جهد دولي متعدد وشامل للتصدي إلى الإرهاب.

كذلك تناول الاجتماع ملف الانتخابات العراقية المقبلة. وأعرب الجانبان عن أملهما بأن تحقق العملية الانتخابية الاستقرار والازدهار في العراق.

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