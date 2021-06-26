أمن

واشنطن تندد بـ"الهجوم المسيّر" على كوردستان وتعده انتهاكاً لسيادة العراق

"تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم السبت بطائرة بدون طيار في إقليم كوردستان العراق".
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جانب من الأضرار التي خلفها الهجوم - لقطات من فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي
جانب من الأضرار التي خلفها الهجوم - لقطات من فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي
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أربيل (كوردستان 24)- نددت الولايات المتحدة السبت بالهجوم الذي نُفذ بطائرة بدون طيّار في إقليم كوردستان، وقالت إنه يمثل "انتهاكاً" لسيادة العراق.

وألقت الطائرة المسيّرة فجر السبت متفجرات على قرى في محيط أربيل مما ألحق أضراراً بأحد منازل المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية بسيارتين على الأقل.

وقالت القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل في بيان "تدين الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع يوم السبت بطائرة بدون طيار في إقليم كوردستان العراق".

وأضافت في البيان الذي نشرته على حسابها في تويتر "يمثل هذا الهجوم انتهاكاً واضحاً لسيادة العراق".

وهذا أحدث هجوم يتعرض له إقليم كوردستان بواسطة الطائرات المسيّرة بعد اعتداء مماثل تعرض له مطار أربيل الدولي في نيسان أبريل 2021.

وفي شباط فبراير 2021، أصاب وابل من الصواريخ مركزاً للجيش الأمريكي محيط مطار أربيل الدولي مما أسفر عن مقتل متعاقد أجنبي.

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