مسرور بارزاني: الإدانة لا تكفي وينبغي الرد على العمل العدواني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان إدانة الهجوم الذي نُفذ ضد أربيل بطائرات مسيرة، لا يكفي، مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة أن يتم الرد عليه.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر يوم امس السبت، "شكرا لكل من أدانوا الهجوم المروع على أربيل، لكن هذا غير كاف".

واضاف رئيس الحكومة "ينبغي أن يكون هنا رد على هذا العمل العدواني".

واشار مسرور بارزاني الى ان "مثل هذه الهجمات الارهابية المستمرة تشكك في سلطة الحكومة الاتحادية ومصداقيتها وتشكل تهديدا لأمن العراق".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب ، ان هجوما صاروخيا بثلاث طائرات مسيرة وقع يوم السبت على محيط محافظة أربيل، قرب مجمع ملا عمر وأن طائرتين انفجرتا بينما لم تنفجر الثالثة.

ولفتت "مكافحة الإرهاب" على صفحتها في فيسبوك إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بهذا الشأن وسيتم الكشف عن النتائج للرأي العام.

ولم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي من إقليم كوردستان عن ملابسات الهجوم.

سوار احمد