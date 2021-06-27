فيصل المقداد: الوجود الأمريكي في سوريا يجب أن ينتهي فورا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد ان الوجود الأمريكي في سوريا، غير شرعي، مؤكدا أنه يجب أن ينتهي فورا.

وقال المقداد في حديث لـ"روسيا اليوم" ان "الوجود الأمريكي في سوريا مدان وغير شرعي وغير مسموح فيه ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن ينتهي فورا، وهم يدركون جيدا (أي الأمريكيين) أن هذا الوجود يجب أن ينتهي..وإلا..".

وعن اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي بوتين قال المقداد ان "جدول الأعمال الذي جاء به بايدن لم يكن موفقا ولم يلق اي تفهم من الجانب الروسي، لأن الجانب الأمريكي ليس مخلصا فيما يتعلق بقضايا الأمن والتعاون الاستراتيجي، وليس مخلصا فيما يتعلق بالقضية في سوريا".

واضاف المقداد "إن كانت الولايات المتحدة راغبة في ادخال المساعدات الى سوريا فيجب إدخالها عبر دمشق لا عبر الحدود مع تركيا أو اي حدود أخرى".

واشار المقداد الى ان "الهدف الأساسي للغرب هو تمرير المساعدات للعناصر الإرهابية مثل جبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء".

سوار احمد