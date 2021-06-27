ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق كوردستان خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الاقليم خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان للمديرية بأن السماء ستكون صافية اليوم الأحد وتكون درجة الحرارة في اربيل وحلبجة 44 درجة مئوية وفي السليمانية 43 وفي دهوك 43 درجة، في حين تشهد كركوك اعلى درجات الحرارة وهي 47 درجة مئوية.

وتكون سرعة الرياح عموما ما بين 5 الى 15 كيلو مترا في الساعة.

اما يوم غد الاثنين فتكون درجات الحرارة في اربيل 45 درجة مئوية وفي السليمانية 44 وفي دهوك 43 اما في كركوك فتبلغ 46 درجة مئوية.

وتبلغ سرعة الرياح بشكل عام من 10 الى 20 كيلو مترا في الساعة.

سوار احمد