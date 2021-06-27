بمراسم رسمية.. الكاظمي يستقبل السيسي في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراسم استقبال رسمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان مراسم الاستقبال بدأت بعزف النشيد الوطني لكل من العراق ومصر، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل بغداد اليوم، للمشاركة في قمة بغداد الثلاثية التي تجمع الاردن ومصر والعراق، وستناقش عددا من الملفات البينية التي تتعلق بالتعاون السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، وبحث الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، وفق ما افاد البيان.

سوار احمد