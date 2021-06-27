كوردستان ترد على قرار رفض المحكمة الاتحادية انشاء محكمة خاصة لجرائم داعش في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ان الوزارة ستجري مراجعة لقرار رفض المحكمة الاتحادية لإنشاء محكمة خاصة لجرائم تنظيم داعش، مشيرا الى ان الفرصة لا تزال سانحة ليعبر الاقليم عن رأيه.

ورفضت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، طلب إقليم كوردستان إنشاء محكمة خاصة لجرائم داعش، وفقا ما افاد بيان صادر عن وزارة العدل في الإقليم.

وقال وزير العدل في حكومة كوردستان، فرست أحمد ان "الهدف من إنشاء المحكمة هو تقديم المتهمين المتورطين في تعذيب وقتل المدنيين للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل".

واشار احمد الى ان "الاقليم يعمل منذ عامين على اعداد كافة الوثائق حول الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش".

واكد احمد ان الاقليم سيجري مراجعة لقرار المحكمة الاتحادية وقد يكون هنالك رد منها، مضيفا ان "الفرصة لاتزال سانحة للتعبير عن رأينا".

وقال احمد "صحيح أنه من الناحية القانونية لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا لكننا قد لا نكون موافقين على موقفها".

سوار احمد