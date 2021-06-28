العراق.. إحباط تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ان القوات الأمنية أُحبطت عملية تفجير برجين لنقل الطاقة في محافظة ديالى شرقي بغداد، من قبل تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان، إن مفازر وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية، "تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية كانت معدة للتفجير من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "المنطقة وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الأمنية، إذ تم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها".

سوار احمد