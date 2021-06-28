"الموجة الثالثة" تقفز بضحايا كورونا وتنذر بمنحى تصاعدي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الاثنين تسجيل 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها العراق منذ أن أعلن دخوله في موجة ثالثة "أشد فتكاً" من الموجتين السابقتين ولا سيما في الصيف الماضي.

وفي الأيام القليلة الماضية، سجل العراق ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بالوباء، وبات المعدل يتجاوز أحياناً الإحصاءات المسجلة في الصيف الماضي.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 30 شخصاً لقوا حتفهم إثر مضاعفات تفشي الوباء في عموم العراق بما في ذلك إقليم كوردستان.

ودفع ارتفاع الحصيلة بعض المناطق إلى إعادة فرض حظر ليلي مثل محافظة ذي قار التي لا تزال تعاني من آثار الجائحة منذ انتشارها.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى مليون و332 إصابة، بما في ذلك 17121 حالة وفاة حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويأتي ارتفاع الإصابات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الموجة الجديدة من الوباء بعدما خلفت الموجتان السابقتان تبعات ثقيلة لا تزال آثارها قائمة.

وغالباً ما تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للتدابير الوقائية، في الوقت الذي بات انتشار السلالة الجديدة من الوباء يشكل تحدياً آخر للعراق.