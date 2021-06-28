كوردستان تسعى لسد "عجز الطاقة" بإدخال أربع وحدات إنتاجية للخدمة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان الاثنين إنها تعمل على إدخال أربع وحدات لإنتاج الطاقة إلى الخدمة لسد النقص الحاصل في الإمدادات للمواطنين.

وفي الفترة الأخيرة، تراجع معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم الإقليم مع زيادة الطلب في ظل ارتفاع درجات الحرارة وملامستها 50 درجة مئوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد لكوردستان 24 إن العمل يجري على قدم وساق لإعادة أربع وحدات إنتاج في أربيل والسليمانية إلى الخدمة بهدف توليد 400 ميغاواط من الكهرباء.

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وأضاف أن توقف الوحدات أدى إلى خفض الإمدادات في جميع أنحاء إقليم كوردستان، مشيراً إلى تصاعد الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتبلغ كمية إنتاج الكهرباء في المنظومة الوطنية 3350 ميغاواط بمعدل تجهيز يصل من 13 - 15 ساعة يومياً في الوقت الحالي، وفقاً لوزارة الكهرباء.

ويبلغ معدل الطلب على الكهرباء 4500 ميغاواط فيما يصل العجز الحاصل في الشبكة الوطنية بعموم الإقليم إلى 1150 ميغاواط.

وأوضح أحمد أن وزارة الكهرباء لديها مشاكل أيضاً في توفير الوقود لمحطات الطاقة، وأردف "وقد فاقم ارتفاع الطلب الإمدادات من المنظومة الوطنية".

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وقال المتحدث إن نصب المقاييس الذكية للمشتركين أسهم في زيادة معدل التجهيز إلى خمس ساعات إضافية يومياً، وأكد أن العملية متواصلة.

ووصل معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم إقليم كوردستان في الأشهر القليلة الماضية إلى 21 ساعة يومياً، غير أن الأزمة المالية انعكست هي الأخرى بالسلب على الإمدادات.