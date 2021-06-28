حكومة إقليم كوردستان تنشر أحدث تقرير لـ"ديلويت" عن النفط وعائداته

أربيل (كوردستان 24)- نشرت حكومة إقليم كوردستان الاثنين تقريراً ضم إحصاءات تم التحقق منها تغطي صادرات الإقليم من النفط واستهلاكه وعائداته لعام 2020.

ونُشر التقرير باللغات الكوردية والإنجليزية والعربية، واشتمل على تحليل ربع سنوي لمعلومات تصدير النفط ومتوسط ​​الأسعار.

وتم إجراء التحقق من البيانات بواسطة ديلويت.

وتعتبر الشفافية مركزية في جدول أعمال مجلس الوزراء، إذ تقوم حكومة إقليم كوردستان بانتظام بتقييم الإفصاحات الإضافية التي من شأنها تعزيز شفافية قطاع النفط والغاز.

وابتداءً من عام 2019، بدأت حكومة إقليم كوردستان في تقديم معلومات حول أرصدة المدفوعات المسبقة التي تدين بها لتجار النفط، وفي عام 2020 تم توسيع الإفصاحات لتشمل التوفيق بين الإنتاج والصادرات والاستهلاك المحلي.

تقر حكومة إقليم كوردستان بردود الفعل الإيجابية التي وردت حتى الآن من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، وتكرر التزامها تجاه شعب كوردستان بأن تواصل شركة ديلويت المراجعة المستقلة لقطاع النفط والغاز في الإقليم.

يمكن الاطلاع على النص الكامل لتقرير ديلويت بصيغةPDF ويحتوي على مراجعة التصدير والاستخدام والعائدات ومصاريف النفط والغاز في إقليم كوردستان للفترة من 1 كانون الثاني 2020 إلى 31 كانون الأول 2020.