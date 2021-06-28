"هجوم مدفعي" يستهدف الأمريكيين في سوريا بعد قصف جوي على حدود العراق

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت القوات الأمريكية الاثنين لهجوم صاروخي في سوريا رداً فيما يبدو على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت فصائل متحالفة مع إيران داخل الأراضي السورية والعراقية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو على حسابه في تويتر إن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ عديدة، دون أن يذكر تفاصيل.

وتابع "لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار. سنقدم تحديثات عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات".

وبحسب مصادر في دير الزور شرقي سوريا فإن جماعة مسلحة مدعومة من إيران أطلقت عدة قذائف مدفعية في محيط حقل العمر النفطي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القذائف المدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي.

وسلط إطلاق الصواريخ الضوء على خطر التصعيد وحدود القوة العسكرية الأمريكية لكبح جماح الميليشيات المتحالفة مع إيران والتي تلقي واشنطن باللوم عليها في سلسلة من الضربات المتزايدة بالطائرات المسيّرة ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وقبل ذلك بساعات، دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والبيت الأبيض عن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا كوسيلة للحد من مخاطر نشوب صراع.

وقال بلينكين للصحفيين في روما "اتخذنا إجراءات ضرورية ومناسبة ومدروسة تهدف للحد من مخاطر التصعيد ولكن أيضاً لإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها".

وذكرت الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران في بيان أن أربعة أعضاء من فصيل كتائب سيد الشهداء قتلوا في الهجوم على الحدود السورية العراقية، وتعهدت بالانتقام.

ولم يتضح على الفور من شن الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات الأمريكية.

وأدانت الحكومة العراقية، التي تخشى الانجرار إلى صراع أمريكي إيراني، الضربات الأمريكية على أراضيها وقالت إنها "ستدرس جميع الخيارات القانونية" لمنع تكرار مثل هذا الإجراء.

ووصفت سوريا الضربات بـ "الانتهاك الصارخ لحرمة الأراضي السورية والعراقية".

وأصدر الجيش العراقي استنكارا للضربات الأمريكية الي وقعت للمرة الثانية في عهد الرئيس جو بايدن للانتقام من الميليشيات منذ توليه منصبه قبل خمسة أشهر.

وسبق أن أمر بايدين بشن ضربات محدودة في سوريا في شباط فبراير 2021 في ذلك الوقت رداً على الهجمات الصاروخية في العراق.

وقال بايدن في وقت لاحق "أمرت بشن غارات على مجموعات مدعومة من ‎إيران مسؤولة عن الهجمات الأخيرة ضد قواتنا في ‎العراق".

ونفذت الميليشيات ما لا يقل عن خمس هجمات بطائرات مسيرة ضد منشآت تستخدمها القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق منذ نيسان أبريل الماضي.