هجوم صاروخي يستهدف موقعاً يتمركز فيه أمريكيون بريف دير الزور

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين بتعرض موقع يتمركز فيه أمريكيون لهجوم صاروخي في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

ويأتي هذا بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع وتجمعات فصائل شيعية مدعومة من إيران عند الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها.

وأشار المرصد إلى أن الهجوم أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ونقل المصدر عن مصادر قولها إن "الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور".