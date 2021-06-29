بالصور | نسف ثلاثة من مخابئ الموت اللوجستية في وادي "أبو شحمة" بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية تدمير ثلاثة مخابئ تابعة لخلايا تنظيم داعش خلال عملية أمنية جنوب غرب كركوك.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كثفت الأجهزة الأمنية العراقية حملاتها على داعش وخلاياه النائمة في محافظات عديدة وتمكنت من قتل واعتقال العشرات.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إن قواتها تمكنت من تدمير ثلاثة مخابئ "تابعة للعصابات الإرهابية" عثر بداخلها على مواد غذائية وطبية وأفرشة وملابس وأواني طبخ وذلك خلال عملية دهم وتفتيش في وادي "أبو شحمة" والمناطق المحيطة ببلدة الرشاد.

وأضافت الشرطة أن قواتها عثرت كذلك، في العملية التي نفذت يوم أمس، على دراجتين ناريتين، وأشارت إلى أنه تم إتلاف جميع المواد المضبوطة.

وسبق أن نفذ عناصر داعش عدداً من الهجمات وعمليات الاغتيال والاختطاف بحق أفراد القوات العراقية والمدنيين في الكثير من المناطق المتنازع عليها ولا سيما كركوك وما حولها.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات. وبرغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات داخل المدن وخارجها محاكياً أساليب حرب العصابات.