اقتصاد

بالصور | "محاصيل الخير" تنعش أسواق إقليم كوردستان

يأمل الفلاحون أن تسهم محاصيلهم في إنعاش السوق المحلية ووضع حد للمحاصيل المستوردة
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جانب من محاصيل قرية كولكن في إقليم كوردستان - تصوير: كوردستان 24
جانب من محاصيل قرية كولكن في إقليم كوردستان - تصوير: كوردستان 24
کوردستان محاصيل زراعية كوردستان محاصيل الخير

أربيل (كوردستان 24)- بدأ المزارعون والفلاحون في قرى إقليم كوردستان بحصد العديد من أصناف المحاصيل الزراعية ولا سيما الخضار.

ووضع إقليم كوردستان خطة هادفة لتعزيز القطاع الزراعي وبما يسهم في إنعاش أسواقه بالمحاصيل المحلية ثم تسويقها إلى باقي الأسواق العراقية.

وبدأ الحصاد مبكراً في قرى شهرزور الواقعة على بعد 35 كيلومتراً إلى جنوب شرق مركز محافظة السليمانية.

وتعج أسواق كوردستان بمحاصيل زراعية إيرانية وتركية وسورية ولا سيما الفواكه والخضروات والتي يدخل جزء منها بواسطة التهريب.

ويأمل الفلاحون أن تسهم محاصيلهم في إنعاش السوق المحلية ووضع حد للمحاصيل المستوردة.

وسبق أن قالت وزارة الزراعة، إن أي منتج محلي يعرض في الأسواق ولا يتضمن ملصقات الوزارة ورمزاً شريطياً (باركود) سيندرج في إطار المنتجات الاحتيالية.

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