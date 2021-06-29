اقتصاد

بورصة أربيل.. تراجع مستمر للدولار مع "استقرار نسبي" للذهب

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار الثلاثاء تراجعاً جديداً أمام العملة المحلية، بينما لا يزال "المعدن الأصفر" مستقراً إلى حد ما في بورصة أربيل.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147000 دينار

100 يورو = 176000 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 316000 دينار

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