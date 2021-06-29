بورصة أربيل.. تراجع مستمر للدولار مع "استقرار نسبي" للذهب
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار الثلاثاء تراجعاً جديداً أمام العملة المحلية، بينما لا يزال "المعدن الأصفر" مستقراً إلى حد ما في بورصة أربيل.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147000 دينار
100 يورو = 176000 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 316000 دينار