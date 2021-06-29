رئيس حكومة كوردستان والسفيرة الأسترالية يبحثان أوضاع المخيمات في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2021، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي.

وجرى في الاجتماع، بحث الوضع العام في العراق فضلاً عن سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأستراليا، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار الأسترالي في الإقليم ودعم البرنامج الإصلاحي الذي شرعت به حكومة إقليم كوردستان بهدف تنويع مصادر الدخل.

كما تناول الاجتماع أوضاع مخيمات النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وتوفير الأرضية المناسبة للقاطنين فيها للعودة إلى ديارهم طواعية.