سیاسة

رئيس حكومة كوردستان والسفيرة الأسترالية يبحثان أوضاع المخيمات في الإقليم

تناول الاجتماع أوضاع مخيمات النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وتوفير الأرضية المناسبة للقاطنين فيها للعودة إلى ديارهم طواعية
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني والسفيرة الأسترالية لدى العراق - صورة: KRG
مسرور بارزاني والسفيرة الأسترالية لدى العراق - صورة: KRG
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني السفيرة الأسترالية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2021، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي.

وجرى في الاجتماع، بحث الوضع العام في العراق فضلاً عن سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأستراليا، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار الأسترالي في الإقليم ودعم البرنامج الإصلاحي الذي شرعت به حكومة إقليم كوردستان بهدف تنويع مصادر الدخل.

كما تناول الاجتماع أوضاع مخيمات النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وتوفير الأرضية المناسبة للقاطنين فيها للعودة إلى ديارهم طواعية.

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
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