سیاسة

الفلبين تعلن رغبتها في الاستفادة من تجربة كوردستان في مكافحة التطرف

أشار السفير الفلبيني إلى رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الناجحة لإقليم كوردستان في القضاء على الفكر المتطرف
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مسرور بارزاني مع السفير الفلبيني لدى العراق - صورة: KRG
مسرور بارزاني مع السفير الفلبيني لدى العراق - صورة: KRG
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2021، السفير الفلبيني لدى العراق جينوروسو كالونجی.

وجرى في اللقاء، بحث آفاق تعزيز علاقات الفلبين مع العراق وإقليم كوردستان، كما جرت مناقشة سبل التصدي لتهديدات داعش والإرهاب عموماً.

وأشاد السفير الفلبيني ببسالة البيشمركة في مواجهة إرهابيي داعش، وأشار إلى رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الناجحة لإقليم كوردستان في القضاء على الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب.

هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة القضاء على الأسباب المؤدية لظهور الإرهاب والتطرف وذلك للحيلولة دون تنامي خطرهما.

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
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