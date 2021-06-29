أربيل تتوقع حضوراً عربياً ودولياً لافتاً في معرضها الاستثماري العقاري الدولي

أربيل (كوردستان 24)- تحتضن أربيل في أيلول سبتمبر المقبل معرضاً دولياً كبيراً للاستثمار والعقارات بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة.

وسينطلق المعرض للفترة من السابع ولغاية 10 من أيلول المقبل بمشاركة تركيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية ومصر ولبنان وقبرص والصين وإيطاليا.

وقال منظمو المعرض في بيان إن شركات من بلدان أوروبية وآسيوية أخرى ستشارك في المعرض إلى جانب كبريات الشركات داخل العراق ولا سيما إقليم كوردستان.

وستشمل الشركات قطاعات مختلفة ومنها ما يتعلق بالاستثمار والعقارات والمشاريع السكنية والعمارات، فضلاً عن معدات مشاريع البناء وشركات تجهيز المشاريع، بالإضافة إلى قطاع المقاولات والبنوك والمؤسسات المالية والائتمانية والمبيعات ومراكز التسوق.

وفي أيلول سبتمبر 2019، احتضنت عاصمة إقليم كوردستان المعرض الدولي الأول للاستثمار والعقارات بمشاركة أكثر من 150 شركة من 10 دول عربية وأجنبية.

وكان من المقرر انطلاق النسخة الثانية عام 2020، إلا أن تفشي جائحة كورونا حال دون ذلك. ويعد المعرض الاستثماري الأول والأكبر على مستوى العراق.

ويقول المنظمون إن المعرض في نسخته الثانية يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في إقليم كوردستان وتعزيز الاستثمار العقاري بين البلدان المشاركة في المعرض.

ويمنح المعرض فرصاً أكبر للاستثمار في إقليم كوردستان ويحث الشركات العربية والأجنبية المشاركة على توسيع استثماراتها في القطاع العقاري.

واحتضنت أربيل قبل تفشي كورونا ما يصل إلى 20 معرضاً دولياً في مختلف المجالات خلال عام 2019، ولم تعقد أي معرض طيلة عام 2020.

وفي العام الجاري، نظمت أربيل معرض "هايتكس" لتكنولوجيا المعلومات وعرض الرواد خلال أعماله أفكارهم في أكبر حدث تكنولوجي في العراق بأسره.

ويأمل إقليم كوردستان أن يحتضن مزيداً من المعارض الدولية بعد عودة الحياة الطبيعية منذ تخفيف قيود الإغلاق والتدابير الاحترازية والوقائية.