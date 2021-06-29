اقليم كوردستان يسجل 652 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 652 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقرير انه تم اجراء 7885 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وذكر تقرير الوزارة انه تم تسجيل 652 اصابة جديدة، 162 منها في اربيل و192 في السليمانية و247 في دهوك و9 في حلبجة و42 في كرميان.

وتماثلت 572 حالة للشفاء التام، وفق ما ذكر التقرير.

واكدت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة، 1 في اربيل و3 في السليمانية و2 في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 184993 اصابة، شفي منها 173141 فيما توفي حتى الآن 4471 شخصا.

سوار احمد