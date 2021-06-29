عامل كوردي يعثر على مبلغ مالي كبير ويعيده لمالكه في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عثر الشاب الكوردي شادي على مبلغ مالي كبير اثناء عمله، فقام بإعادته الى مالكه رغم وضعه المادي المتردي.

وشادي يعمل كسائق وعامل في أحد المستودعات في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل، عثر على مبلغ 18 الفا و500 دولار أمريكي اثناء عمله.

ويقول شادي لكوردستان 24 "ظننت أن المبلغ مزور لذا أخضعته لآلة عد العملات وبعد أن تأكدت منه قمت بالعودة الى المكان الذي وجدت فيه المبلغ ثلاث مرات على امل أن أجد صاحبه".

ويتابع "نشرت منشورا على فيسبوك وبالفعل اتصلت بي سيدة وتأكدت من أنها المالكة الحقيقية للمبلغ فقمت بإعادته إليها رغم أنني مُدان بمبلغ 5800 دولار، لكني ضميري كان سيؤنبني بشدة لو أخذت مالا لا تعود ملكيته لي".

سوار احمد