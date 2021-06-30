تذبذب جديد للدولار و"المعدن الأصفر" يتراجع في أسواق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار صرف الدولار الأربعاء تذبذباً جديداً أمام العملة المحلية، في الوقت الذي واصل فيه سعر الذهب تراجعه في أسواق أربيل.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147400 دينار

100 يورو = 176000 دينار

100 جنيه إسترليني = 205000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 416000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 312000 دينار