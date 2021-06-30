تذبذب جديد للدولار و"المعدن الأصفر" يتراجع في أسواق أربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار صرف الدولار الأربعاء تذبذباً جديداً أمام العملة المحلية، في الوقت الذي واصل فيه سعر الذهب تراجعه في أسواق أربيل.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147400 دينار
100 يورو = 176000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 416000 دينار
مثقال عيار 21 = 367000 دينار
مثقال عيار 18 = 312000 دينار