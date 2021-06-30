ارتفاع عدد اصابات كورونا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 723 اصابة جديدة، 164 منها في اربيل، و241 في السليمانية و286 في دهوك و32 في كرميان.

وتماثلت 549 حالة للشفاء، 93 منها في اربيل و219 في السليمانية و201 في دهوك و2 في حلبجة و32 في كرميان و2 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة، واحدة منها في اربيل و4 في السليمانية وحالة في رابرين.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 185716 اصابة، شفي منها 173690، فيما توفي حتى الآن 4477 شخصا.

سوار احمد