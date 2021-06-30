البرلمان البلجيكي يُقر بمذابح الإيزيديين ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم

أربيل (كوردستان 24)- افاد ممثل حكومة اقليم كوردستان في البرلمان الاوروبي دلاور آجكاي، بأن البرلمان البلجيكي أقر بالمذابح التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقال دلاور آجكاي ان لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي أقرت مشروع قرار ينص على الاعتراف بالمذابح التي ارتكبها مقاتلو تنظيم داعش ضد الإيزيديين، ويدعو النص ايضا الى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، بمن فيهم المقاتلون البلجيك الذين كانوا ضمن صفوف التنظيم المتشدد خلال هذه السنوات.

ويؤكد نص القرار على ضرورة أن تضطلع الحكومة البلجيكية بدورها في مساعدة الناجين من المذابح خاصة المتواجدين منهم في مخيمات إيواء في اقليم كوردستان.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف حتى الآن.

وتعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

سوار احمد