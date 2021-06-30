سیاسة

المقاتلات التركية تقصف سيارة يستقلها "عماليون" في سنجار

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سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني تحترق جراء قصف تركي - الصورة من الأرشيف
سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني تحترق جراء قصف تركي - الصورة من الأرشيف
کوردستان حزب العمال الكوردستاني قصف سنجار تركيا

أربيل (كوردستان 24)- شنت تركيا غارة جوية على سيارة كان يستقلها اعضاء يتبعون لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وفق ما افاد مراسل كوردستان 24.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن سكان محليين ان القصف التركي استهدف سيارة تابعة لوحدات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكوردستاني.

ورجح السكان المحليون ان يكون احد قادة العمال الكوردستاني من ضمن المستهدفين في السيارة.

ورغم الاتفاق المبرم بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلا أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني لا زالوا يتواجدون بكثافة في منطقة سنجار، والذين تستهدفهم تركيا على مدى السنوات الماضية.

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