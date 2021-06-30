رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021، كريستوف بويك، رئيس بعثة الإتحاد الاوربي الاستشارية في العراق .

و سلط رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق الضوء على مهمة البعثة، والتي تتواجد في العراق منذ عام 2017، لتقديم المساعدة الاستشارية الأمنية واجراء الاصلاحات اللازمة في القطاع الامني.

وناقش الإجتماع سبل تطوير التعاون بين المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان و بعثة الإتحاد الاوربي الاستشارية ، خاصة في مجال تدريب ومساعدة أجهزة الشرطة والأمن الداخلي في إقليم كوردستان في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب. كما تم الاشارة إلى أهمية تطوير الإستراتيجية الأمنية لمواجهة العنف ومنع التطرف.

وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان للتعاون والتنسيق مع بعثة الإتحاد الأوروبي في العراق وتمنى لها التوفيق في مهامها.

سوار احمد