كوردستان تعلق حول خبر ورد بصحيفة ايرانية: عار عن الصحة ولا أساس له

أربيل (كوردستان 24)- افادت دائرة الإعلام والمعلومات في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بأن الخبر الذي ورد في صحيفة "كيهان" الإيرانية حول قصف صاروخي لمقر استخباراتي اسرائيلي في اربيل، عار عن الصحة ولا أساس له.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات "نشرت صحيفة كيهان الإيرانية بتاريخ 29 حزيران (يونيو) 2021، خبراً مفاده بأن ‏هجمات صاروخية استهدفت مقراً للمخابرات الإسرائيلية في أربيل نتج عنه مقتل عدد من العاملين فيه".

وتابع البيان "ومع رفضنا التام لمثل أخبار كهذه، نؤكد بأن هذا الخبر عار عن الصحة ولا توجد أي قواعد أو مقرات تابعة للمخابرات الإسرائيلية في إقليم كوردستان، وإن الهدف من نشر هذه الأخبار هو بث حالة من الكراهية والعداء تجاه ‏الإقليم".

وطالبت دائرة الإعلام السلطات في جمهورية إيران الإسلامية "بإيقاف تشويه الحقائق وان تعمل على وضع حدا لنشر مثل هذه الاخبار المفبركة والتي لا تخدم العلاقات بين الجانبين".

سوار احمد