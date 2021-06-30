الديمقراطي الكوردستاني في سوريا: مقتل الشاب أمين عيسى بهذه البشاعة "رسالة سلبية"
أربيل (كوردستان 24)- اصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، بيانا حول مقتل الشاب أمين عيسى تحت التعذيب في معتقلات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، اشار فيه الى ان مقتله بهذه الطريقة البشاعة هو رسالة سلبية من الإدارة.
وجاء في البيان "ارتكب مسلحو pyd جريمة بشعة بحق الرفيق أمين عيسى أمين العلي عضو المجلس الفرعي لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني- سوريا والذي استشهد نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرّض له في معتقلاتهم . بعد الكشف على جثته تبين وجود آثار لتعذيب وحشي يُندى له الجبين، كسور في أنحاء مختلفة من جسمه، وضربات على الركبتين والرقبة بأدوات قاسية، و استعمال الكي الحارق بالاضافة إلى حروق ممتدة من خلف الرأس إلى نهاية العمود الفقري بالزيت الحار بحسب تقارير طبية محايدة، في سابقة خطيرة لا يرتكبها إلا المجرمون. وجدير ذكره أن المغدور تم استدعاؤه في الـ 22 من أيار الماضي 2021 من قبل مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي ، ومن ثم اعتقاله من قبل دورية تابعة لمسلحيهم، ونُقل إلى سجون ما يسمى بالنيابة العسكرية التابعة لـ pyd حيث استشهد فيها".
وتابع البيان ان "ارتكاب هذه الجريمة البشعة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه المساعي الدولية بشكل عام والأمريكية بصورة خاصة بهدف استئناف مفاوضات وحدة الموقف الكوردي بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية، هي رسالة سلبية سيئة من جانب الإدارة الذاتية التابعة لـهم في هذا المجال".
واضاف "إننا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا في الوقت الذي ندين بشدة هذا العمل الوحشي الجبان، وهذه الجريمة النكراء ، نطالب الجانب الأمريكي كـراع وضامن لمفاوضات وحدة الصف إلى تحمل مسؤولياته، واحترام تعهداته بخصوص وقف هذه الأعمال الإجرامية، وكذلك نناشد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التدخل والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة الشنعاء، ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفع الغطاء عن القتلة الذين قاموا بهذا العمل الجبان، وتقديمهم لمحاكمة علنية شفافة وبمراقبة دولية حتى لا يفلت القتلة من جزائهم العادل، لأن هذه الجريمة تعدّ سابقة خطيرة ، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، ومنافية للقيم الانسانية. ومن الأهمية بمكان التأكيد هنا بأن التقارير الطبية المفبركة من قبل مسؤولي إدارة حزب pyd الهادفة إلى طمس وإخفاء معالم هذه الجريمة هي للتغطية على المجرمين ارتكبوا هذا العمل الجبان".