الديمقراطي الكوردستاني في سوريا: مقتل الشاب أمين عيسى بهذه البشاعة "رسالة سلبية"

أربيل (كوردستان 24)- اصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا، بيانا حول مقتل الشاب أمين عيسى تحت التعذيب في معتقلات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، اشار فيه الى ان مقتله بهذه الطريقة البشاعة هو رسالة سلبية من الإدارة.

وجاء في البيان "ارتكب مسلحو pyd جريمة بشعة بحق الرفيق أمين عيسى أمين العلي عضو المجلس الفرعي لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني- سوريا والذي استشهد نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرّض له في معتقلاتهم . بعد الكشف على جثته تبين وجود آثار لتعذيب وحشي يُندى له الجبين، كسور في أنحاء مختلفة من جسمه، وضربات على الركبتين والرقبة بأدوات قاسية، و استعمال الكي الحارق بالاضافة إلى حروق ممتدة من خلف الرأس إلى نهاية العمود الفقري بالزيت الحار بحسب تقارير طبية محايدة، في سابقة خطيرة لا يرتكبها إلا المجرمون. وجدير ذكره أن المغدور تم استدعاؤه في الـ 22 من أيار الماضي 2021 من قبل مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي ، ومن ثم اعتقاله من قبل دورية تابعة لمسلحيهم، ونُقل إلى سجون ما يسمى بالنيابة العسكرية التابعة لـ pyd حيث استشهد فيها".

وتابع البيان ان "ارتكاب هذه الجريمة البشعة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه المساعي الدولية بشكل عام والأمريكية بصورة خاصة بهدف استئناف مفاوضات وحدة الموقف الكوردي بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية، هي رسالة سلبية سيئة من جانب الإدارة الذاتية التابعة لـهم في هذا المجال".

واضاف "إننا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا في الوقت الذي ندين بشدة هذا العمل الوحشي الجبان، وهذه الجريمة النكراء ، نطالب الجانب الأمريكي كـراع وضامن لمفاوضات وحدة الصف إلى تحمل مسؤولياته، واحترام تعهداته بخصوص وقف هذه الأعمال الإجرامية، وكذلك نناشد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التدخل والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة الشنعاء، ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفع الغطاء عن القتلة الذين قاموا بهذا العمل الجبان، وتقديمهم لمحاكمة علنية شفافة وبمراقبة دولية حتى لا يفلت القتلة من جزائهم العادل، لأن هذه الجريمة تعدّ سابقة خطيرة ، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، ومنافية للقيم الانسانية. ومن الأهمية بمكان التأكيد هنا بأن التقارير الطبية المفبركة من قبل مسؤولي إدارة حزب pyd الهادفة إلى طمس وإخفاء معالم هذه الجريمة هي للتغطية على المجرمين ارتكبوا هذا العمل الجبان".