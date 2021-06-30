بسبب الحرارة المرتفعة.. الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في العاصمة بغداد، وخولت المحافظين اتخاذ مايلزم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية.

وذكر بيان للحكومة "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد ليوم غد الخميس، وتخويل المحافظين بتعطيل الدوام في محافظاتهم".

وأضاف "كما تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة الواحدة ظهرا على مدار الأسبوع المقبل".

وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في العراق اليوم الاربعاء حتى وصلت الى 49 درجة مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية منه، ومن المتوقع أن تصل يوم غد الخميس إلى 50 درجة، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة في العراق في الشهرين المقبلين إلى الخمسين درجة مئوية.

سوار احمد