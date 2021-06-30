الإعلام الأمني يوضح ملابسات انفجار "الصدر"

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا وضحت فيه ملابسات الانفجار الذي ضرب اليوم الأربعاء مدينة الصدر واسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وجاء في البيان "لاحقاً لخبر الانفجار في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، بعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت موضوعة أسفل إحدى "الاكشاك في سوق مريدي "، مما ادى الى اصابة 15 مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج".

واكدت الخلية ان مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

سوار احمد