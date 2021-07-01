استمرار ارتفاع درجات الحرارة في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استمر الأرتفاع في درجات الحرارة في اقليم كوردستان، وفق ما افادت المديرية العامة للأنواء والرصد الزلزالي في الاقليم.

وذكر بيان للمديرية ان السماء اليوم الخميس صافية، فيما تكون درجات الحرارة في اربيل والسليمانية 45 درجة مئوية وفي حلبجة ودهوك 44 درجة فيما تكون في كركوك 48 درجة مئوية.

وتتراوح سرعة الرياح بين 10 الى 20 كيلو مترا في الساعة.

اما يوم غد الجمعة فتكون السماء صافية وتبقى درجات الحرارة مرتفعة، وتكون في اربيل السليمانية 45 درجة مئوية وفي دهوك وحلبجة 44 درجة اما في كركوك فتكون 48 درجة مئوية.

وتتراوح سرعة الرياح يوم غد الجمعة، بين 10 الى 20 كيلو مترا في الساعة.

سوار احمد