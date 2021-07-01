استمرار تراجع اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- استمرت اسعار الذهب بالتراجع، اليوم الخميس، في اسواق اقليم كوردستان، فيما حافظ الدولار نسبيا على سعر الصرف.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147500 دينار
100 يورو = 176000 دينار
100 جنيه إسترليني = 205000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 421000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 316000 دينار
سوار احمد