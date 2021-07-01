رئيس حكومة الاقليم يوجه بتخصيص 4 مليار دينار لأعمال التنظيف في عدة مناطق

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتخصيص 4 مليار دينار لأعمال التنظيف في قضاء سيميل وعدة مناطق اخرى في الاقليم.

وذكرت وزارة البلديات والسياحة في بيان، انه "تم تخصيص مبلغ (2.762.760.000) دينار لوزارة البلديات من أجل القيام بأعمال النظافة في قضاء سيميل ومحيطه، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 1/1/2021، وحتى 31/12/2023."

وبحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة البلديات والسياحة فإنه "من جهة أخرى تم تخصيص مبلغ (1.452.012.000) دينار بغية اجراء عمليات التنظيف ورفع الأوساخ في بلدية خبات وسفية وشاخولان وكوركوسك، بدءا من تاريخ 1/1/2021 وحتى تاريخ 31/12/2021".

ويتم صرف المبالغ عبر الميزانية المخصصة لوزارة البلديات والسياحة.

سوار احمد