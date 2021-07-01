بعد انتهاء مدة عقده مع برشلونة.. ليونيل ميسي اصبح "حرا"

أربيل (كوردستان 24)- انتهى عقد اللاعب الأبرز في عالم كرة القدم ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، وذلك بعد اثني عشر شهرا من محاولات ميسي مغادرة النادي.

وانتهى عقد أسطورة الأرجنتين ميسي والبالغ "34 عاما"، منتصف ليلة أمس الأربعاء، ورغم الشائعات والتخمينات على مدى شهور، لم يتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق لتمديد عقده.

وليونيل بات حرا الآن وغير مقيد بأي التزام حتى هذه اللحظة، مما يعني أن ميسي قد يقرر البقاء في برشلونة او ربما ينتقل الى ناد آخر، حيث يُفتح باب انتقال اللاعبين بين الأندية في شهري يونيو/حزيران ويوليو/وتموز.

سوار احمد