ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والحرائق تلتهم قرية في كندا

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب في البرلمان الكندي إن الحرائق التهمت 90 في المئة من قرية ليتون بعد أن سجلت درجات الحرارة فيها أعلى ارتفاع لها على الإطلاق.

وأضاف النائب براد فيس أن الحرائق تسببت في حدوث أضرار جسيمة في ليتون، في مقاطعة "بريتش كولومبيا"، فضلا عن تدمير البنية التحتية الحيوية المحيطة بها.

وقال جان بولديرمان، عمدة ليتون، لبي بي سي إنه كان "محظوظا لنجاته".

وأضاف: "لم يتبق الكثير من ليتون، النار انتشرت في كل مكان".

وقال بولديرمان إن بلدته اجتاحها "جدار من النار".

وكان قد أمر المواطنين في وقت سابق بإخلاء القرية، قائلا إن النيران انتشرت في جميع الأنحاء في غضون 15 دقيقة فقط.

وسجلت القرية هذا الأسبوع أعلى ارتفاع في درجة الحرارة على الإطلاق في كندا، إذ بلغت 49.6 درجة مئوية.

كما سُجل ارتفاع غير معتاد في معدلات درجات حرارة في مناطق شاسعة من أمريكا الشمالية.