القوات الأمريكية تنسحب بشكل كامل من قاعدة "باغرام" في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أمريكي أن جميع القوات الأمريكية والأطلسية قد انسحبت من قاعدة "باغرام" الجوية الاستراتيجية في أفغانستان.

ولم يوضح المسؤول متى سيتم تسليم القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال العاصمة كابول رسميا إلى القوات الأفغانية. وكانت تلك القاعدة، على مدى سنوات طويلة، مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد في حربها ضد حركة طالبان.

ونقلت وكالة فرانس24 عن مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن كل القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي، قد غادرت قاعدة "باغرام" الجوية الأفغانية، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، بات وشيكا.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية خصوصا.

وبات الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاما في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

سوار احمد